Spor dünyası Filistin için ayağa kalktı!

Spor dünyası, Filistin'de ölen masumlar için tek ses oldu. İşte yapılan paylaşımlar...

ARDA TURAN

"İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail'in insanlığa karşı suçları durdursun!"

MESUT ÖZİL

"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?"

BEŞİKTAŞ

KEREM AKTÜRKOĞLU

MERİH DEMİRAL

"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.

TRABZONSPOR

ADANA DEMİRSPOR

FENERBAHÇE

GALATASARAY