Spor dünyasından 23 Nisan mesajları

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) paylaştığı mesajda, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılış gününü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği belirtilerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99'uncu yıl dönümünde, çocuklarımız ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

"Milletimizin gurur ve coşku günü"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise başkan Hidayet Türkoğlu'ndan bir kutlama mesajı yayımladı. Türkoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması, milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunma gayesini de taşımaktadır. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

"23 Nisan tüm dünyaya örnek niteliğinde"

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) kutlama mesajında da şunlar kaydedildi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan 1920 tarihi, geleceğimizin teminatı olarak tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Tüm dünyaya örnek niteliğinde olan bu anlamlı günün, 99. yıl dönümünde başta çocuklarımız olmak üzere tüm ulusumuzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

"Ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktası"

Galatasaray'ın paylaştığı mesajda, "Bağımsız ve özgür yaşama ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet'e sahip olmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıldönümündeyiz. Ulu Önder Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun." denildi.

"Ülke tarihi açısından en önemli günlerden biri"

Fenerbahçe Kulübünün mesajında, TBMM'nin 99. kuruluş yıl dönümünün, ülke tarihi açısından en önemli günlerden biri olduğu vurgulanarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü tüm dünya çocuklarına hediye etmiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimiz olan çocuklara adanmıştır. Atatürk'ün milletimize ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 99.yıl dönümünü kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Sonsuz Atatürk sevgisi ve Fenerbahçe aşkıyla dolu nice 23 Nisanlara!" ifadelerine yer verildi.

"Çocuklara verdiğimiz değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlı"

Beşiktaş Kulübü ise başkan Fikret Orman'ın imzasıyla şu mesajı paylaştı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır. 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması, hem ülkemizdeki hem de tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. Büyük Önderimiz, En Büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve yavru kartallarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlatıyor, Ulu Önderimizi minnetle ve özlemle anıyorum."

Trabzonspor da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!" ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir'in paylaşımı ise şu şekilde:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun."