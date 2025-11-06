Spor İmam Hatip Lisesi öğrencileri yarışacak

Öncü Spor Kulübü'nün gençleri ünlü spor adamlarıyla buluşturarak onlara bir vizyon çizmeyi hedeflediği "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programı, 7-9 Kasım 2025 tarihlerinde GSB Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki 35 spor imam hatip lisesinden katılacak gençler En Hızlı (40m), En Güçlü (Mekik Koşusu), En Çevik (Catchpad) ve Parkur Yarışmalarında karşılaşacak. Kazananlara ise çeşitli ödüller verilecek.

Türkiye genelinde bulunan 35 spor imam hatip lisesinde akademik eğitimin yanında gençlerimizin sporla iç içe olmasını ve bir spor dalında uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla bu alana yönelik yoğunlaşmış bir müfredat izleniyor. Öncü Spor Kulübü de branş faaliyetleri ve okullardaki etkinliklerinin yanı sıra spor imam hatip okullarının tanıtımına yönelik çeşitli faaliyetler yürütmeye devam ediyor.

SPOR İMAM HATİP LİSELERİ SPORCU YETİŞTİRİYOR

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan ve sporcu gençler yetiştirerek onların çeşitli platformlarda ülkemizi temsil etmesini hedefleyen spor imam hatip liseleri, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Öncü Spor Kulübü ise imam hatip okullarında eğitim alan öğrencilere birlik ve beraberlik duygusuyla farklı spor branşlarında yetiştirme ve birbirleriyle yarışma fırsatı sunuyor. Bunlar arasında geleneksel olarak her yıl düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları sporla dolu bir dönem sunmanın yanında gençlerin rekabet ruhunu geliştirmelerine, dostluklarını ve kardeşliklerini pekiştirmelerine yardımcı oluyor.

MİLLİ SPORCULARDAN SEMİNER

Spor imam hatip liselerinde eğitim alan sporcu gençlerin bir araya getiren Öncü Spor Kulübü, GSB Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda onları hem alanın profesyonelleriyle bir araya getirip hem de heyecanlı yarışmaların yapılacağı bir ortam sunacak. Spor dünyasından önemli isimler gençlerle bir araya gelip düzenlenecek seminerde gençlere tecrübelerini aktaracak. Güzel hikayelerin paylaşılacağı ve heyecanlı anıların yaşanacağı program gençlerin ufkunu açarak onlara yol gösterecek.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Turnuvalar, çeşitli etkinlikler, seminer ve gezilerle son bulacak programda 4 farklı kategoride yarışan ve başarılı olan okullar kupa ve madalya ile ödüllendirilecek. Programda sporcu gençler, En Hızlı (40m), En Güçlü (Mekik Koşusu), En Çevik (Catchpad) ve Parkur Yarışmalarında akranlarıyla yarışacak. Kazananlara çeşitli ödüllerin verileceği program ödül töreni ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son bulacak.