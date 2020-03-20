20 Mart 2020 Cuma 00:42 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 00:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 14.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında milletvekillerini, sağlık çalışanlarını alkışlamaya devam etmiş; devamında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tüm Türkiye'yi 21.00'de sağlık çalışanlarını balkonlarında alkışlamaya davet etmişti. Spor camiası da Bakan Koca'nın bu çağrısına uydu.

İşte o paylaşımlar...

Günlerdir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlıyoruz. ���� #SağlıkcılarınıAlkısla pic.twitter.com/FdcdQj25IM — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 19, 2020

Covid-19 virüsü ile mücadelemizde büyük özveriyle gece gündüz çalışan, insanlığa verilebilecek en değerli hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarımız sizlere minnettarız. ��



Sağlık çalışanlarımızın seslerine kulak verelim, #EvdeKal’alım! pic.twitter.com/kmZj4AjhVP — Fenerbahçe SK - ��#EvdeKal (@Fenerbahce) March 19, 2020

Bazı kahramanlar pelerin takmaz!



Bizlerin sağlığı için gecesini gündüzüne katıp kendi hayatlarını riske atarak sonsuz sabır ve gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkürler. ��



İyi ki varsınız! ❤️ pic.twitter.com/wBziX9CeeL — Galatasaray SK - Sosyal mesafeni koru! (@GalatasaraySK) March 19, 2020

���������������������������������������������������� Tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız ���������������������������������������������������� — Göztepe Spor Kulübü �� #EvdeKal (@Goztepe) March 19, 2020

���� Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğunu gösterdi. Dualarımız sizlerle. ��#EvdeKal pic.twitter.com/t6XSw9QgxG — Demir Grup Sivasspor �� #EvdeKal (@SivassporKulubu) March 19, 2020