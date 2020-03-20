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Spor

Spor kulüpleri sağlık çalışanlarını alkışladı! işte o paylaşımlar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de de çok sayıda vaka gerçekleşirken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu salgınla baş etme noktasında gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar sebebiyle tüm Türkiye'yi 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Bu çağrıya spor camiası da kayıtsız kalmadı.

20 Mart 2020 Cuma 00:42 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 00:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 14.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında milletvekillerini, sağlık çalışanlarını alkışlamaya devam etmiş; devamında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tüm Türkiye'yi 21.00'de sağlık çalışanlarını balkonlarında alkışlamaya davet etmişti. Spor camiası da Bakan Koca'nın bu çağrısına uydu.

İşte o paylaşımlar...

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