17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9652
  • 6,6815
  • 243.608
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Spor Toto 1. Lig play-off finali İstanbul'da

Spor Toto 1. Lig play-off finali 30 Mayıs 2019 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2018 - 2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig play-off finali 30 Mayıs 2019 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Spor Toto 1. Lig birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği play-off müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek.

(AA)

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü havada taklalar attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AYM'den 4 isme ret

AYM'den 4 isme ret

11 yaşındaki çocuğu döven şahısla ilgili yeni gelişme

11 yaşındaki çocuğu döven şahısla ilgili yeni gelişme

KPSS davasında karar çıktı

KPSS davasında karar çıktı

Aslı Baş davasında flaş gelişme!

Aslı Baş davasında flaş gelişme!

Çocuğa cinsel istismarı övmüştü! İğrenç paylaşımları yapan kadın yakalandı

Çocuğa cinsel istismarı övmüştü! İğrenç paylaşımları yapan kadın yakalandı

Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

F-16'ya binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı

F-16'ya binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı

'İki ülkenin savaşı nükleer Armageddon olur'

'İki ülkenin savaşı nükleer Armageddon olur'
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekile tokat gibi sözler: Siz farklı ülkede mi yaşıyorsunuz?

HDP´li vekile tokat gibi sözler: Siz farklı ülkede mi yaşıyorsunuz?

Dünyada bir ilk, yakında TSK envanterine girecek

Dünyada bir ilk, yakında TSK envanterine girecek

Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, rekor kırdı

Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, rekor kırdı

Doğanın korkutan yüzü

Doğanın korkutan yüzü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA