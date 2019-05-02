Spor Toto 1. Lig play-off finali İstanbul'da
Spor Toto 1. Lig play-off finali 30 Mayıs 2019 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
2018 - 2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig play-off finali 30 Mayıs 2019 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Spor Toto 1. Lig birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği play-off müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek.
(AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.