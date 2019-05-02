Spor Toto 1. Lig play-off finali İstanbul'da

2018 - 2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig play-off finali 30 Mayıs 2019 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Spor Toto 1. Lig birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği play-off müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek.

(AA)