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Spor

Spor Toto 1. Lig'de hafta içi mesaisi! İşte maç programı

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 09:44 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:44
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)

16 Şubat Çarşamba:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)

17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

17 Şubat Perşembe:

14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor (Kazım Karabekir)

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  • Gençlerbirliği Samsunspor

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