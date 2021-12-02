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Spor

Spor Toto 1. Lig'de hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:59
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. haftada görev alacak hakemler şöyle:

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Yasin Kol

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Murat Erdoğan

18.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Yiğit Arslan

5 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: Burak Şeker

13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Çağdaş Altay

16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Altaş Denizlispor-Bursaspor: Onur Özütoprak

6 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç

20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

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