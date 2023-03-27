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Spor

Spor Toto 1. Lig'de maç programında Ramazan ayı nedeniyle değişiklik

Spor Toto 1. Lig 31, 32, 33, 34, ve 35. haftalarında oynanacak maçların saatleri Ramazan ayı dolayısıyla iftar saatlerine göre yeniden düzenlenerek 20.30 olarak yeniden belirlendi. İşte açıklanan maç programı...

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de maç programında Ramazan ayı nedeniyle değişiklik
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Spor Toto 1. Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftadan, 35. haftaya kadar olan 6 haftalık müsabaka programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenerek 20.30 olarak belirlendi.

Spor Toto 1. Lig'de 31 - 35. hafta programı şöyle:

31. hafta

7 Nisan Cuma

16.00 Tuzlaspor - Denizlispor

20.30 Boluspor - Bodrumspor

20.30 Göztepe - Samsunspor

8 Nisan Cumartesi

16.00 Sakaryaspor - Manisa FK

20.30 Altınordu - Eyüpspor

9 Nisan Pazar

16.00 Bandırmaspor - Altay

20.30 Erzurumspor - Çaykur Rizespor

32. hafta

11 Nisan Salı

13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe

16.00 Bodrumspor - Pendikspor

20.30 Samsunspor - Tuzlaspor

12 Nisan Çarşamba

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor

20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

13 Nisan Perşembe

16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor

20.30 Altay - Altınordu

33. hafta

15 Nisan Cumartesi

16.00 Tuzlaspor - Bodrumspor

20.30 Denizlispor - Ankara Keçiörengücü

16 Nisan Pazar

16.00 Erzurumspor - Manisa FK

20.30 Göztepe - Eyüpspor

17 Nisan Pazartesi

16.00 Bandırmaspor - Sakaryaspor

20.30 Gençlerbirliği - Altay

20.30 Boluspor - Çaykur Rizespor

34. hafta

22 Nisan Cumartesi

19.00 Eyüpspor - Pendikspor

23 Nisan Pazar

13.30 Bodrumspor - Denizlispor

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

16.00 Samsunspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Altay - Göztepe

24 Nisan Pazartesi

16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor

16.00 Manisa FK - Altınordu

20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor

35. hafta

28 Nisan Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Bodrumspor

29 Nisan Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 Tuzlaspor - Eyüpspor

19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor

30 Nisan Pazar

13.30 Boluspor - Altay

16.00 Altınordu - Bandırmaspor

19.00 Denizlispor - Samsunspor

1 Mayıs Pazartesi

20.00 Erzurumspor - Sakaryaspor

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