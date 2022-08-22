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Spor

Spor Toto 1. Lig'de puan tablosunda son durum

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldığı maçla sona erdi. Bodrumspor'un liderliğe yükseldi haftanın ardından puan tablosunda son durum belli oldu.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:53 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, ligde oynadığı iki maçını da kazanarak haftayı lider bitirdi.

SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2

Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 1-1

Altınordu-Sakaryaspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3

Pendikspor-Altay: 1-0

Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1

Göztepe-Erzurumspor FK: 1-1

Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-0

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.BODRUMSPOR2200626
2.YILPORT SAMSUNSPOR2110314
3.GENÇLERBİRLİĞİ2110544
4.EYÜPSPOR2110214
5.GÖZTEPE2110214
6.PENDİKSPOR2110104
7.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR1100203
8.SAKARYASPOR2101213
9.BOLUSPOR2101223
10.ADANASPOR2020222
11.ÇAYKUR RİZESPOR2020112
12.ERZURUMSPOR FK2020112
13.ALTAŞ DENİZLİSPOR2011011
14.ALTINORDU2011351
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2011241
16.YENİ MALATYASPOR2011241
17.TUZLASPOR2011131
18.MANİSA FK1001010
19.ALTAY2002030

3. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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