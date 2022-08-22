Spor Toto 1. Lig'de puan tablosunda son durum

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.
Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, ligde oynadığı iki maçını da kazanarak haftayı lider bitirdi.
SONUÇLAR
Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2
Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 1-1
Altınordu-Sakaryaspor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3
Pendikspor-Altay: 1-0
Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1
Göztepe-Erzurumspor FK: 1-1
Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-0
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BODRUMSPOR
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|6
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|3.GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|4
|4.EYÜPSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|5.GÖZTEPE
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|6.PENDİKSPOR
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|7.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|8.SAKARYASPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|9.BOLUSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|10.ADANASPOR
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|2
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|12.ERZURUMSPOR FK
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|13.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|14.ALTINORDU
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|1
|15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|16.YENİ MALATYASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|17.TUZLASPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|18.MANİSA FK
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|19.ALTAY
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|0
3. HAFTA
Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Ağustos Cuma:
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)
27 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)
19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
28 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)
17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)
21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
29 Ağustos Pazartesi:
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)