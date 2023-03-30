İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1763
  • EURO
    20,9021
  • ALTIN
    1221
  • BIST100
    4896.07
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Spor Toto 1. Lig'de tarihe geçen hafta

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta içi oynanan 9 maçta toplam 40 gol kaydedilirken sezonun gol rekoru kırıldı.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 23:48 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de tarihe geçen hafta
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta içi oynanan 9 maçta toplam 40 gol atılırken, sezonun gol rekoru kırıldı.

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta içi oynanan 29. haftada futbolseverler bol gollü maçlar izledi. 9 karşılaşmada takımlar toplam 40 gol sevinci yaşarken, bu sezonun en gollü haftası olarak tarihe geçti. Salı günü oynanan Altınordu evinde Denizlispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken, Lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 ile geçti. Pendik Stadı'nda oynanan Erzurumspor FK-Altay mücadelesi de diğer maçları aratmadı. İzmir ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Ligin diğer maçlarında da Eyüpspor, Sakaryaspor deplasmanında 2-0 kaybederek üst üste 2 mağlubiyetini aldı ve zirve yaşında büyük yara aldı. Çaykur Rizespor ise Manisaspor'u evinde 4-2'lik sonuçla devirerek, lider ile 8 puan farkını korudu.

Spor Toto 1. Lig'in 29. Hafta sonuçları ise şu şekilde:

Boluspor: 1 - Samsunspor: 5

Altınordu: 5 - Denizlispor: 2

Pendikspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Göztepe: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

Gençlerbirliği: 3 - Adanaspor: 0

Bandırmaspor: 0 - Bodrumspor: 4

Çaykur Rizespor: 4 - Manisa FK: 2

Erzurumspor: 2 - Altay: 4

Sakaryaspor: 2 - Eyüpspor: 0

  • spor toto 1 lig
  • gol rekoru

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.