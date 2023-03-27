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Spor

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında maç yönetecek hakemler belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında maç yönetecek hakemler belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

29 Mart Çarşamba:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor: Gürcan Hasova

16.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

30 Mart Perşembe:

17.00 Erzurumspor FK-Altay: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Burak Pakkan

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