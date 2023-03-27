Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında maç yönetecek hakemler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
29 Mart Çarşamba:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor: Gürcan Hasova
16.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
30 Mart Perşembe:
17.00 Erzurumspor FK-Altay: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Burak Pakkan