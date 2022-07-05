Spor Toto 1. Lig'in fikstürü çekildi

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü belirlendi.
Ligde yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İlk yarının fikstürü şöyle:
1. hafta:
Adanaspor-Tuzlaspor
Manisa FK-Boluspor
Altay-Yılport Samsunspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor
Sakaryaspor-Göztepe
Bodrumspor-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü
Eyüpspor-Denizlispor
Gençlerbirliği-Altınordu
2. hafta:
Tuzlaspor-Bandırmaspor
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor
Denizlispor-Çaykur Rizespor
Yılport Samsunspor-Eyüpspor
Altınordu-Sakaryaspor
Yeni Malatyaspor-Adanaspor
Boluspor-Gençlerbirliği
Pendikspor-Altay
3. hafta:
Sakaryaspor-Tuzlaspor
Bodrumspor-Adanaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor
Gençlerbirliği-Pendikspor
Bandırmaspor-Göztepe
Eyüpspor-Yeni Malatyaspor
Altay-Ankara Keçiörengücü
Boluspor-Altınordu
Manisa FK-Denizlispor
4. hafta:
Denizlispor-Bandırmaspor
Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
Bodrumspor-Eyüpspor
Göztepe-Gençlerbirliği
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor
Yılport Samsunspor-Manisa FK
Adanaspor-Altay
Pendikspor-Boluspor
5. hafta:
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor
Eyüpspor-Adanaspor
Altınordu-Pendikspor
Boluspor-Göztepe
Altay-Bodrumspor
Manisa FK-Yeni Malatyaspor
Sakaryaspor-Denizlispor
Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü
6. hafta:
Eyüpspor-Bandırmaspor
Göztepe-Altınordu
Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-Çaykur Rizespor
Tuzlaspor-Pendikspor
Denizlispor-Gençlerbirliği
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor
Bodrumspor-Manisa FK
Yeni Malatyaspor-Altay
7. hafta:
Boluspor-Tuzlaspor
Bandırmaspor-Yılport Samsunspor
Manisa FK-Adanaspor
Altay-Eyüpspor
Pendikspor-Göztepe
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Bodrumspor
Altınordu-Ankara Keçiörengücü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor
8. hafta:
Tuzlaspor-Altınordu
Adanaspor-Bandırmaspor
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Denizlispor-Pendikspor
Altay-Çaykur Rizespor
Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği
Bodrumspor-Sakaryaspor
Eyüpspor-Manisa FK
Ankara Keçiörengücü-Boluspor
9. hafta:
Manisa FK-Altay
Göztepe-Tuzlaspor A.Ş.
Altınordu-Yılport Samsunspor
Sakaryaspor-Adanaspor
Çaykur Rizespor-Eyüpspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrumspor
Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor
Boluspor-Denizlispor
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
10. hafta:
Bodrumspor-Bandırmaspor
Denizlispor-Altınordu
Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Ankara Keçiörengücü-Pendikspor.
Manisa FK-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Göztepe
Adanaspor-Gençlerbirliği
Eyüpspor-Sakaryaspor
Yılport Samsunspor-Boluspor
11. hafta:
Sakaryaspor-Altay
Gençlerbirliği-Manisa FK
Pendikspor-Yılport Samsunspor
Boluspor-Adanaspor
Bandırmaspor-Çaykur Rizespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü
Altınordu-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Denizlispor
12. hafta:
Eyüpspor-Altınordu
Altay-Bandırmaspor
Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Yılport Samsunspor-Göztepe
Adanaspor-Pendikspor
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
Manisa FK-Sakaryaspor
Denizlispor-Tuzlaspor
Bodrumspor-Boluspor
13. hafta:
Altınordu-Altay
Bandırmaspor-Manisa FK
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor
Sakaryaspor-Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği-Eyüpspor
Pendikspor-Bodrumspor
Boluspor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Ankara Keçiörengücü
14. hafta:
Ankara Keçiörengücü-Denizlispor
Sakaryaspor-Bandırmaspor
Adanaspor-Altınordu
Manisa FK-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Eyüpspor-Göztepe.
Yeni Malatyaspor-Pendikspor
Altay-Gençlerbirliği
Bodrumspor-Tuzlaspor
Çaykur Rizespor-Boluspor
15. hafta:
Göztepe-Altay
Altınordu-Manisa FK
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor
Boluspor-Sakaryaspor
Pendikspor-Eyüpspor
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
Denizlispor-Bodrumspor
Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor
16. hafta:
Bandırmaspor-Altınordu
Yılport Samsunspor-Denizlispor
Manisa FK-Ankara Keçiörengücü
Sakaryaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-Göztepe
Çaykur Rizespor-Pendikspor
Bodrumspor-Gençlerbirliği
Eyüpspor-Tuzlaspor
Altay-Boluspor
17. hafta:
Denizlispor-Altay
Göztepe-Manisa FK
Ankara Keçiörengücü-Adanaspor
Pendikspor-Sakaryaspor
Tuzlaspor-Çaykur Rizespor
Altınordu-Bodrumspor
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor
Boluspor-Bandırmaspor
18. hafta:
Adanaspor-Denizlispor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu
Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü
Çaykur Rizespor-Göztepe
Bandırmaspor-Pendikspor
Eyüpspor-Boluspor
Bodrumspor-Yılport Samsunspor
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
Manisa FK-Tuzlaspor
19. hafta:
Pendikspor-Manisa FK
Tuzlaspor-Altay
Yılport Samsunspor-Adanaspor
Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor
Altınordu-Çaykur Rizespor
Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Denizlispor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Bodrumspor
Gençlerbirliği-Bandırmaspor