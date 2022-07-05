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Spor

Spor Toto 1. Lig'in fikstürü çekildi

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekildi.

AA5 Temmuz 2022 Salı 21:15 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü belirlendi.

Ligde yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İlk yarının fikstürü şöyle:

1. hafta:

Adanaspor-Tuzlaspor

Manisa FK-Boluspor

Altay-Yılport Samsunspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor

Sakaryaspor-Göztepe

Bodrumspor-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü

Eyüpspor-Denizlispor

Gençlerbirliği-Altınordu

2. hafta:

Tuzlaspor-Bandırmaspor

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor

Denizlispor-Çaykur Rizespor

Yılport Samsunspor-Eyüpspor

Altınordu-Sakaryaspor

Yeni Malatyaspor-Adanaspor

Boluspor-Gençlerbirliği

Pendikspor-Altay

3. hafta:

Sakaryaspor-Tuzlaspor

Bodrumspor-Adanaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor

Gençlerbirliği-Pendikspor

Bandırmaspor-Göztepe

Eyüpspor-Yeni Malatyaspor

Altay-Ankara Keçiörengücü

Boluspor-Altınordu

Manisa FK-Denizlispor

4. hafta:

Denizlispor-Bandırmaspor

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Bodrumspor-Eyüpspor

Göztepe-Gençlerbirliği

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor

Yılport Samsunspor-Manisa FK

Adanaspor-Altay

Pendikspor-Boluspor

5. hafta:

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor

Eyüpspor-Adanaspor

Altınordu-Pendikspor

Boluspor-Göztepe

Altay-Bodrumspor

Manisa FK-Yeni Malatyaspor

Sakaryaspor-Denizlispor

Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü

6. hafta:

Eyüpspor-Bandırmaspor

Göztepe-Altınordu

Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-Çaykur Rizespor

Tuzlaspor-Pendikspor

Denizlispor-Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor

Bodrumspor-Manisa FK

Yeni Malatyaspor-Altay

7. hafta:

Boluspor-Tuzlaspor

Bandırmaspor-Yılport Samsunspor

Manisa FK-Adanaspor

Altay-Eyüpspor

Pendikspor-Göztepe

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Bodrumspor

Altınordu-Ankara Keçiörengücü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor

8. hafta:

Tuzlaspor-Altınordu

Adanaspor-Bandırmaspor

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Pendikspor

Altay-Çaykur Rizespor

Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği

Bodrumspor-Sakaryaspor

Eyüpspor-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Boluspor

9. hafta:

Manisa FK-Altay

Göztepe-Tuzlaspor A.Ş.

Altınordu-Yılport Samsunspor

Sakaryaspor-Adanaspor

Çaykur Rizespor-Eyüpspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrumspor

Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor

Boluspor-Denizlispor

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü

10. hafta:

Bodrumspor-Bandırmaspor

Denizlispor-Altınordu

Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor.

Manisa FK-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Göztepe

Adanaspor-Gençlerbirliği

Eyüpspor-Sakaryaspor

Yılport Samsunspor-Boluspor

11. hafta:

Sakaryaspor-Altay

Gençlerbirliği-Manisa FK

Pendikspor-Yılport Samsunspor

Boluspor-Adanaspor

Bandırmaspor-Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü

Altınordu-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Denizlispor

12. hafta:

Eyüpspor-Altınordu

Altay-Bandırmaspor

Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yılport Samsunspor-Göztepe

Adanaspor-Pendikspor

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Manisa FK-Sakaryaspor

Denizlispor-Tuzlaspor

Bodrumspor-Boluspor

13. hafta:

Altınordu-Altay

Bandırmaspor-Manisa FK

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor

Sakaryaspor-Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Pendikspor-Bodrumspor

Boluspor-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Ankara Keçiörengücü

14. hafta:

Ankara Keçiörengücü-Denizlispor

Sakaryaspor-Bandırmaspor

Adanaspor-Altınordu

Manisa FK-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Eyüpspor-Göztepe.

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

Altay-Gençlerbirliği

Bodrumspor-Tuzlaspor

Çaykur Rizespor-Boluspor

15. hafta:

Göztepe-Altay

Altınordu-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor

Boluspor-Sakaryaspor

Pendikspor-Eyüpspor

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Denizlispor-Bodrumspor

Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor

16. hafta:

Bandırmaspor-Altınordu

Yılport Samsunspor-Denizlispor

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-Göztepe

Çaykur Rizespor-Pendikspor

Bodrumspor-Gençlerbirliği

Eyüpspor-Tuzlaspor

Altay-Boluspor

17. hafta:

Denizlispor-Altay

Göztepe-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor

Pendikspor-Sakaryaspor

Tuzlaspor-Çaykur Rizespor

Altınordu-Bodrumspor

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor

Boluspor-Bandırmaspor

18. hafta:

Adanaspor-Denizlispor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu

Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü

Çaykur Rizespor-Göztepe

Bandırmaspor-Pendikspor

Eyüpspor-Boluspor

Bodrumspor-Yılport Samsunspor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

Manisa FK-Tuzlaspor

19. hafta:

Pendikspor-Manisa FK

Tuzlaspor-Altay

Yılport Samsunspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor

Altınordu-Çaykur Rizespor

Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Bodrumspor

Gençlerbirliği-Bandırmaspor

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