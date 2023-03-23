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Spor

Spor Toto 1.Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yarın oynanacak Denizlispor-Boluspor ve Samsunspor-Altınordu maçları ile başlayacak.

AA23 Mart 2023 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
Spor Toto 1.Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor
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Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, yarın yapılacak Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor ve Yılport Samsunspor-Altınordu maçlarıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasındaki maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

NOT: Pendikspor, haftayı bay geçecek. Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 28. haftada hükmen galip ilan edilecek.

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