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Spor

Spor Toto Süper Lig 11.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig 11.hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

DHA19 Ekim 2022 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig 11.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'de 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi

14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi

20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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