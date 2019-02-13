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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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İşte program:
 
15 Şubat Cuma 
 
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır 
 
16 Şubat Cumartesi 
 
13.30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya 
16.00 Bursaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler 
19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus 
 
17 Şubat Pazar 
 
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım 
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe: Serkan Tokat 
16.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa 
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Ali Palabıyık 
 
18 Şubat Pazartesi
 
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan 
 

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

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