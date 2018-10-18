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Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Bursaspor maçını Ali Palabıyık, Sivasspor - Fenerbahçe Halis Özkahya, Göztepe - Beşiktaş Fırat Aydınus ve Trabzonspor - Erzurumspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Bursaspor maçını Ali Palabıyık, Sivasspor - Fenerbahçe Halis Özkahya, Göztepe - Beşiktaş Fırat Aydınus ve Trabzonspor - Erzurumspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek.

19 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Ali Palabıyık)

20 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Suat Arslanboğa)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (Hüseyin Göçek)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Halis Özkahya)

21 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Volkay Bayarslan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Mete Kalkavan)

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Fırat Aydınus)

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bülent Yıldırım)

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