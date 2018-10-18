Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Bursaspor maçını Ali Palabıyık, Sivasspor - Fenerbahçe Halis Özkahya, Göztepe - Beşiktaş Fırat Aydınus ve Trabzonspor - Erzurumspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek.
Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Bursaspor maçını Ali Palabıyık, Sivasspor - Fenerbahçe Halis Özkahya, Göztepe - Beşiktaş Fırat Aydınus ve Trabzonspor - Erzurumspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek.
19 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Ali Palabıyık)
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Suat Arslanboğa)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (Hüseyin Göçek)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Halis Özkahya)
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Volkay Bayarslan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Mete Kalkavan)
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Fırat Aydınus)
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bülent Yıldırım)
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