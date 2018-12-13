Spor Toto Süper Lig'de dev maçları yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 16. haftada maç yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler ve Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını ise Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'de 16. haftada maç yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler ve Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını ise Ümit Öztürk yönetecek.
Yarın:
20.30 Göztepe-Bursaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
15 Aralık Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)
13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Volkan Bayarslan)
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Ümit Öztürk)
16 Aralık Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Mete Kalkavan)
16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Suat Arslanboğa)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Halil Umut Meler)
17 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)
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