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Spor Toto Süper Lig'de dev maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 16. haftada maç yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler ve Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını ise Ümit Öztürk yönetecek.

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Süper Lig'de 16. haftada maç yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler ve Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını ise Ümit Öztürk yönetecek.

Yarın:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Volkan Bayarslan)

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Ümit Öztürk)

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Mete Kalkavan)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Suat Arslanboğa)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Halil Umut Meler)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)

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