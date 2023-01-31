İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2023 Salı / 8 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8154
  • EURO
    20,3698
  • ALTIN
    1151.86
  • BIST100
    5007.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spor Toto Süper Lig'de günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri belli oldu
Spor

Spor Toto Süper Lig'de günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelesinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. Günün diğer maçı Alanyaspor-Sivasspor maçının VAR hakemi ise Emre Malok oldu.

IHA31 Ocak 2023 Salı 13:33 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri belli oldu
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Beşiktaş, saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR'da Koray Gençerler ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

Corendon Alanyaspor- Sivasspor karşılaşmasının VAR'ı Emre Malok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında günün diğer maçında Alanyaspor, evinde saat 17.00'de Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabakada Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Maçın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.