Spor Toto Süper Lig'de günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Beşiktaş, saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR'da Koray Gençerler ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

Corendon Alanyaspor- Sivasspor karşılaşmasının VAR'ı Emre Malok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında günün diğer maçında Alanyaspor, evinde saat 17.00'de Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabakada Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Maçın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.