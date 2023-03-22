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Spor

Spor Toto Süper Lig'de takım sayısı 5 sezondur değişiklik gösteriyor

TFF'nin bugün açıkladığı karar ile Spor Toto Süper Lig'den düşecek olan takım sayısı 2 olarak açıklandı. Bu durum ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 5 sezondur takım sayısının değişiklik gösterdiği öğrenildi.

22 Mart 2023 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de takım sayısı 5 sezondur değişiklik gösteriyor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu sezon 2 takımın küme düşeceğini açıkladı. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

Bu karar ile birlikte Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda 20 takımın mücadele edeceği netleşti. Aynı zamanda Süper Lig'in son 5 sezonu için de ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Son olarak 2019/2020 sezonunda 18 takımlı olarak oynanan ligde gelecek sezon tekrar 18 takıma dönülmesi planlanıyordu ancak yaşanan afet sonrası TFF karar değiştirdi. Federasyonun afet ve pandemi dönemindeki kararları ile son 5 sezonu farklı sayıda takım oynayacak.

2020/2021 sezonunda ise pandemi sonrası takım sayısı 21'e yükseldi. 2021/2022 sezonu için bu sayı 20'ye düşürüldü ve kademeli olarak sayının düşürülmesi planlanıyordu.

2022/2023 bu nedenle 19 takımla başladı ancak Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmek zorunda kaldı.

Bununla beraber Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda 20 takımla oynanması planlanıyor. Bir sonraki dönem için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek karar merak ediliyor.

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