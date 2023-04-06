İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2619
  • EURO
    21,0897
  • ALTIN
    1250.24
  • BIST100
    4955.47
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
Spor

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28.hafta mücadeleleri yarın oynanacak tek maç ile başlıyor. Karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

6 Nisan 2023 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) - Burak Şeker

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park) - Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat) - Abdulkadir Bitigen

NOT: Galatasaray haftayı bay geçecek. Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 28. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.