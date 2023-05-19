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Spor

Spor Toto Süper Lig'in 35.haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 35.haftası yarın oynanacak olan 3 mücadele ile başlayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 35.haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

19 Mayıs 2023 Cuma 11:44 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 35.haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

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