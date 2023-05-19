Spor Toto Süper Lig'in 35.haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman