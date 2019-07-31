Spor ve tatil iç içe

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke genelinde 38 adet gençlik kampı bulunduğunu, her yıl 125 bin gencin bu kamplardan faydalandığını ifade etti. Kırşehir Ahi Evran Kampı’nı ziyaret eden Kasapoğlu şunları söyledi: “Ülkemizin dört bir yanından, Diyarbakır’dan, Bursa’dan, Tekirdağ’dan, Amasya’dan gelen gençlerimiz burada yeni arkadaşlar kazanıyor, dostluklar inşa ediyor. Futboldan basketbola, voleyboldan kanoya kadar pek çok aktiviteyi gerçekleştiriyor. Onların bu heyecanına eşlik etmek bize de güç veriyor.”