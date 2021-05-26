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Spor

Sportif Direktör Fatih Kavlak Hatayspor'dan istifa etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

DHA26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:24
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Süper Lig'deki ilk yılında başarılı bir grafik çizerek sezonu altıncı sırada bitiren Atakaş Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hatayspor Kulübü'nde yürütmekte olduğum Sportif Direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig'deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'a ve yönetim kurulu üyelerimize mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek veren harcayan alt yapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor'a yeni sezonda başarılar dilerim."

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