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Sporting Lisbon taraftarlarından 'Come to Quaresma' kampanyası

Quaresma’nın ‘Ayrılık’tan söz etmesi üzerine Portekizliler, Q7 için, ‘Come to Sporting Lizbon’ kampanyası başlattı.

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QUARESMA’NIN, “Taraftar istemiyorsa giderim” şeklindeki açıklamaları Portekiz’de geniş yankı buldu. Portekiz basını daha önce Sporting’e dönmesi için görüşmeler yapılan Quaresma’nın, ocak ayında yeniden eski kulübüne dönebileceğini iddia etti. Sporting taraftarları da efsane yıldızlarının dönmesi için mesaj yağdırmaya başladı.

ÖNCELİK ÇİN’DE

Ancak Beşiktaş’la 2020 yılına kadar sözleşmesi var. Portekiz ekibinin onun bonservis bedelini ödemesi mümkün görünmüyor. Siyah-Beyazlılar, Ricardo Quaresma ayrılacaksa da büyük bir maddi kazanç sağlamak için Çin ve Arabistan’dan gelen tekliflere öncelik verecek. 

(Aksam)

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