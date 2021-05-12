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Spor

Sporting Lizbon 19 yıl sonra şampiyon

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting, 19 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:12
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36 yaşındaki Portekizli Ruben Amorim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sporting, Boavista'yı 1-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Porto'nun 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde en son 2001-2002 sezonunda kupaya uzanan Lizbon ekibi, Porto ve Benfica'nın şampiyonluk ambargosuna son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta 25 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Sporting, kalan maçlarda da yenilmemesi halinde namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza atacak.

Sporting'in kadrosunda devre arasında Trabzonspor ile yolları ayrılan Joao Pereira da yer alıyor.

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