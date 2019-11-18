Portekiz basını, Sporting Lizbon'un sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı İvanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı.

A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedeflliyor. Bu isimlerden biri de Fernandes.

Bordo-mavili yönetimin böyle bir teklif gelmesi halinde nasıl bir karar vereceği de merakla bekleniyor.

(Karadeniz Gazetesi)