Sporting Lizbon, Ivanildo Fernandes'i geri istiyor
Trabzonspor'da kiralık oynayan Fernandes için Portekiz'den dikkat çeken bir iddia geldi.
Portekiz basını, Sporting Lizbon'un sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı İvanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı.
A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedeflliyor. Bu isimlerden biri de Fernandes.
Bordo-mavili yönetimin böyle bir teklif gelmesi halinde nasıl bir karar vereceği de merakla bekleniyor.
(Karadeniz Gazetesi)
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