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SPOR

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Sporting Lizbon, Ivanildo Fernandes'i geri istiyor

Trabzonspor'da kiralık oynayan Fernandes için Portekiz'den dikkat çeken bir iddia geldi.

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Portekiz basını, Sporting Lizbon'un sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı İvanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı.

A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedeflliyor. Bu isimlerden biri de Fernandes.

Bordo-mavili yönetimin böyle bir teklif gelmesi halinde nasıl bir karar vereceği de merakla bekleniyor.

(Karadeniz Gazetesi)

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