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Spor

Sporting Lizbon maçı öncesi Miralem Pjanic'ten sevindiren haber

Başakşehir karşısında eksikliği çok hissedilen Miralem Pjanic'ten Şampiyonlar Ligi öncesi iyi haber geldi. Antrenmanlarda gösterdiği performansla göz dolduran ve kendisini iyi hissettiğini söyleyen Beşiktaşlı yıldız, Sporting Lizbon maçında forma giyebilecek.

18 Ekim 2021 Pazartesi 08:03 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 08:03
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Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir Sporting Lizbon maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta gözler, sahaya nasıl bir 11 çıkacağına çevrilmiş durumda... Siyah beyazlılarda teknik ekibin, Başakşehir karşısında sahaya sürdüğü 11'e göre bu maç için önemli değişiklikler gerçekleştirmesi bekleniyor. Kartal'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pijanic, bu değişiklikte en önemlilerden birini oluşturuyor.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, antrenmanlarda gösterdiği performansla göz doldurdu. Medipol Başakşehir maçında eksikliği en çok hissedilen oyuncu olan Miralem Pjanic'in, teknik heyete kendisini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini söylediği öğrenildi. Son iki antrenmanda sorun yaşamayan Pjanic'i bugünkü taktik maçında da deneyecek olan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, yine bir sıkıntı yaşamaması durumunda başarılı oyuncuyu Sporting maçında ilk on birde oynatması bekleniyor.

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