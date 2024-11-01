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Spor

Sporting Lizbon'dan, Ruben Amorim için resmi açıklama

Manchester United'ın teknik direktörlük görevine getirdiği Ruben Amorim için Sporting'e ödediği miktar belli oldu. Portekiz ekibi, yaptığı açıklamayla Manchester United'a transfer olan teknik direktörleri için ne kadar ödeme aldıklarını duyurdu.

1 Kasım 2024 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Sporting Lizbon'dan, Ruben Amorim için resmi açıklama
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Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'i getirdi. İngiliz ekibinin, Amorim için Sporting'e ne kadar ödeme yaptığı belli oldu.

11 MİLYON EUROLUK ÖDEME

Sporting, Manchester United'ın Ruben Amorim için kendilerine 11 milyon euro ödeyeceğini açıkladı. Manchester United'dan yapılan açıklamada ise 39 yaşındaki teknik adamla 2027 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı, kontratta +1 yıl da kulüp opsiyonu olduğu belirtilmişti.

6 KUPASI VAR

Teknik direktörlük kariyerindeki 6 kupanın 5'ini Sporting ile kazanan Ruben Amorim, 2020-21 ve 2023-24 sezonlarında Lizbon ekibiyle ligde şampiyonluk ipini göğüslemişti.

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