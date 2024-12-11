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Spor

Sporting'de Amorim sonrası çöküş yaşanıyor

Ruben Amorim'in ayrılığı sonrası Sporting'de işler yolunda gitmiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Club Brugge'a 2-1 mağlup olan Portekiz ekibi Amorim'siz oynadığı son 5 maçın 4'ünü yenildi.

11 Aralık 2024 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
Sporting'de Amorim sonrası çöküş yaşanıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Club Brugge, sahasında Sporting ile karşılaştı. Jan Bresdelstadion'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada kendi kalesine Quaresma ve 84. dakikada Nielsen kaydetti. Sporting'in tek golü 3. dakikada Catamo'dan geldi.

Brugge, bu sonuçla ligde 3. galibiyetini aldı. Sporting ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

5 MAÇIN 4'ÜNDE YENİLDİ!

Sporting, Ruben Amorim'siz çıktığı 5 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi.

Puanını 10'a çıkaran Brugge, ilk 8 umutlarını korudu. Sporting ise 10 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta Club Brugge, Juventus'u ağırlayacak. Sporting ise Leipzig ile karşılaşacak.

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