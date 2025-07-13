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Spor

Sporting'de deprem! Viktor Gyokeres disiplin cezası alabilir

Portekiz ekibi Sporting'de sezon öncesi antrenmanına katılmayan Viktor Gyökeres, disiplin cezası alabilir.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 09:46 - Güncelleme:
Sporting'de deprem! Viktor Gyokeres disiplin cezası alabilir
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Viktor Gyokeres, kulübün sezon öncesi antrenmanına katılmayarak Sporting CP ile arasındaki transfer anlaşmazlığını tırmandırdı ve yakın zamanda Arsenal'e gideceği yönündeki spekülasyonları daha da körükledi. Disiplin cezası alması muhtemel olan oyuncu için Fenerbahçe de devrede...

The Guardian'a göre Sporting CP yıldız forvetine karşı kulüp içi önlemler almaya hazırlanıyor. Kulüp yetkilileri, Gyokeres'ten tıbbi bir sorun, kişisel izin için onaylanmış bir uzatma veya acil bir aile meselesi gibi yokluğunu haklı çıkarabilecek herhangi bir resmi açıklama bekliyor. Geçerli bir neden bulunmaması halinde Portekiz ekibinin para cezası vermesi bekleniyor.

Arsenal'in 65 milyon euro (56 milyon £/76 milyon $) ve performansa dayalı eklentilerle birlikte 15 milyon euro (13 milyon £/ 17,5 milyon $) teklif ettiği ancak Sporting başkanı Frederico Varandas'ı ikna edemediği bildirildi. Yetkili, 70 milyon euro (60 milyon sterlin/82 milyon dolar) garanti ücret ve ek olarak 10 milyon euro (8,5 milyon sterlin/12 milyon dolar) bonus talep ederek kararlılığını sürdürüyor.

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