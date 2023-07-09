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Spor

Spurs takımı başantrenör Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Gelecek sezonda milli oyuncu Cedi Osman'ında forma giyeceği San Antonio Spurs 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Spurs takımı başantrenör Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın da yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'den yapılan açıklamada, "San Antonio Spurs bugün başantrenör Gregg Popovich'in beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp politikası uyarınca, sözleşmenin şartları açıklanmadı." ifadeleri yer aldı.

Spurs'ın başına 1999 yılında geçen Popovich, görev süresi boyunca takımını; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere toplamda beş NBA şampiyonluğuna taşıdı.

Popovich, başantrenörlük kariyerinde 1366 normal sezon galibiyetiyle NBA'de en fazla maç kazanan başantrenör rekorunu da elinde bulunduruyor.

  • Gregg Popovich
  • San Antonio Spurs

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