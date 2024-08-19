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Spor

St. Gallen-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor'un Konferans Ligi play off turunda St. Gallen ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
St. Gallen-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'e konuk olacağı ilk maçta Portekizli hakem Miguel Nogueira görev alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, St. Gallen şehriyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Nogueira'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.

Müsabakada Portekiz Futbol Federasyonundan Bruno Miguel Carmo Vieira dördüncü hakem, Andre Narciso VAR ve Fabio Oliveira Melo AVAR görevini üstlenecek.

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