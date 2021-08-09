St Johnstone - Galatasaray maçında tribünler tam kapasite

9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:45 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:45

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek olan İskoçya'nın St. Johnstone takımı, stadını taraftarlara tam kapasite olarak açma kararı aldı.

St Johnstone yönetiminin başvurusu üzerine Perth & Kinross Belediyesi'nden yapılan açıklamada "St Johnstone Futbol Kulübü'nden perşembe günkü maçta tribünlerin tam kapasite olarak taraftarlara açılması için başvuruyu aldıktan sonra, bu talebi hafta sonu gözden geçirdik. İskoç Hükümeti tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda ve İskoç Emniyeti ile istişare içinde kulübün maç için yaptığı bu talebe onay vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

St Johnstone ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 berabere sona ermişti. İki takım arasındaki İskoçya'daki rövanş maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de McDiarmid Park Stadı'nda oynanacak.