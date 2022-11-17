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Spor

St. Johnstone'dan, Eskişehirspor'a 45 bin liralık destek

İskoçya Ligi ekibi St. Johnstone taraftarlarının, ekonomik sorunlar yaşayan Eskişehirspor için başlattığı yardım kampanyasında yaklaşık 45 bin lira para toplandı.

IHA17 Kasım 2022 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
St. Johnstone'dan, Eskişehirspor'a 45 bin liralık destek
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Yaklaşık 10 yıl önce Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı İskoçya Ligi ekibi St. Johnstone kardeş takım olarak ilan edilmişti. Tarihteki bu kardeşliği unutmayan İskoç taraftarlar, uzun süredir ekonomik sorunlar yaşayan kırmızı-siyahlılara destek olmaya devam ediyor. Daha önce tribünde Eskişehirspor pankartı açan taraftarlar, son olarak hafta sonu İskoçya Liginde oynanan Motherwell maçından önce yardım kampanyası başlattı. İskoç kulübünün yaptığı resmi açıklama ile taraftarlar arasında maçtan önce kovalarla bin 961 Sterlin toplandı. Yaklaşık olarak 45 bin lira değerinde olan yardım ve St. Johnstone taraftarının gösterdiği fair-play örneği, Eskişehirspor taraftarından tam not aldı.

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