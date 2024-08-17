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Spor

St. Patrick's Athletic - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan hakem Mohammed Al-Emara yönetecek.

IHA17 Ağustos 2024 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
St. Patrick's Athletic - Başakşehir maçının hakemi belli oldu
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Al-Emara düdük çalacak. Al-Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Peiman Simani olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alman Sören Storks oturacak. Storks'a AVAR olarak Patrick Hanslbauer eşlik edecek.

Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşmasını 28 Ağustos Çarşamba günü 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

  • UEFA Konferans Ligi
  • Play-Off Turu
  • Mohammed Al-Emara

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