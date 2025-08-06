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Spor

St. Patrick's, Beşiktaş maçı öncesi transferi açıkladı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek St. Patrick's, Jordon Garrick'i kadrosuna kattığını açıkladı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
St. Patrick's, Beşiktaş maçı öncesi transferi açıkladı
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda karşılaşacağı İrlanda temsilcisi St. Patrick's, İngiliz oyuncu Jordon Garrick'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı ve Garrick'in dün takımla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Garrick, "Son birkaç günde her şey oldukça hızlı gelişti, St Patrick's'te olmak çok heyecan verici. Takım arkadaşlarım uyum sağlamama çok yardımcı oldu, şimdiden kendimi evimde gibi hissediyorum. Bazı büyük kulüplerde oynadım, taraftarları ayağa kaldırmayı seven bir oyuncuyum." İfadelerini kullandı.

Teknik direktör Stephen Kenny ise Garrick'in çok iyi bir kariyere sahip olduğunu belirterek, "Zack Elbouzedi omuz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı, yakında ameliyat olacak. Aidan Keena geçen hafta bir sakatlık geçirdi. Romal Palmer'ın da sakatlığı nedeniyle bu bölgeye transfer yaptık. Jordon'un yoğun geçecek bu dönemde iyi bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Ligi'nde 2025 sezonunun 26 haftası geride kalırken, St. Patrick's 35 puanla 6. sırada yer alıyor.

  • UEFA Konferans Ligi
  • Beşiktaş
  • St. Patricks Jordon Garricki

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