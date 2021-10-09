İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2021 Cumartesi / 3 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
Spor

Stale Solbakken: Skordan memnunum

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye ile 1-1 berabere kalan Norveç'in teknik direktörü Stale Solbakken, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2021 Cumartesi 00:25 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 00:25
ABONE OL

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, A Milli Takımımızla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Skorun istediği gibi olduğunu söyleyen Solbakken, "Taktiksel oynamalıydık. İyi oynadık. Önce her iki yarı sahada sıkıntı yaşadık, basit hatalar yaptık. Son dakikada gol kaçırdık ama yine de skordan memnunum." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Solbakken, "Biz bir anlamda tuzağa düşmüş olduk, Türk milli takımının hızlı başlayacağını biliyorduk ama golü buldular. Bu hızlı tempoya yakalandık, rakip takımın oyuncuları çok iyiydi, bir gol buldular. Sonra kontrolü ele geçirdik. Türkiye'nin yeni antrenörünün çok başarılı olduğunu biliyorum. Başarılarının da devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.