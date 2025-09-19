Stanimir Stoilov: Ayaklarımız yere basmalı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, sahalarında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLÜ ERKEN BULMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Stoilov, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Aslında ilk golü hızlı bulduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ardından ikinci golü bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. Bu gollerden sonra oyun stratejimizi değiştirdik. Orta alanı kapatarak, kontra ataklara çıkmaya çalıştık. Çok fazla pozisyon yakaladık. Beşiktaş iyi oynadı ama biz takım olarak çok iyi organize olduk ve tüm alanları çok iyi kapattık." dedi.

"SANTRFORLARIMIZ DAHA İYİSİNİ YAPMALI"

Takımının üretkenliği konusunda daha fazla gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Bulgar teknik adam, "Sıkıntımız devam ediyor. Çok fazla pozisyona girmemize rağmen bunları değerlendiremiyoruz. Daha üretken olmalıyız. Santrforlarımız bundan daha iyisini yapabilir. Çok fazla gol kaçırdık." ifadelerini kullandı.

"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Stoilov, takımın gelişim sürecine dikkat çekerek, "Ben her şeyi bir kişiye yüklemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kulüp olarak herkes çok iyi ve profesyonel şekilde çalışıyor. Taraftarımız, takımı inanılmaz şekilde destekliyor. Bu takımı daha da motive ediyor. Şu anda bir maç kazandık. Ayaklarımız şu anda yere basmalı. Önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. Sorunlarımızı çözmeliyiz. Aynı zamanda takımdaki bazı pozisyonlarda da rekabeti arttırmamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.