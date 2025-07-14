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Spor

Stanimir Stoilov: Bundan çok daha iyi olmalıyız

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan maçlar ve yapılan antrenmanlardan memnun olmadığını belirterek, takımın daha iyi performans göstermesi gerektiğini söyledi.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Bundan çok daha iyi olmalıyız
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Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov gazetecilere sezon öncesi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altyapıdan gelen genç oyuncuların takıma katkı vermeye çalıştığını dile getiren Stoilov, "Sakatlıklarımız var ancak 1-2 maç sonra tüm oyuncuların geri döneceğini düşünüyorum. Böylece daha güçlü hale geleceğiz. Geçen sezon yakaladığımız seviyeyi yeniden yakalayıp üzerine koyarak kalitemizi göstereceğiz." dedi.

Şu ana kadar oynanan hazırlık maçları ve yapılan antrenmanlardan memnun olmadığını ifade eden Stoilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan çok daha iyi olmalıyız. Transfer süreci devam ederken 1-2, belki de 3 transfer daha yapmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde neredeyse oynatacak oyuncumuz kalmadı. Ayrıca Ogün Bayrak'ın yaşadığı sakatlık bizim için büyük bir şanssızlık. Geçen sezon önemli bir gelişim gösterdi ve iyi performans sergiledi. Bu pozisyondaki sorunu en kısa sürede çözmemiz gerekiyor."

Sağ bek pozisyonuna Arda Okan Kurtulan'ı transfer ettiklerini hatırlatan Stoilov, genç oyuncunun gelişime açık olduğunu, daha fazla çalışarak gelişimini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

ROMULO HAZIRLIK MAÇLARINDA OYNAMADI

Romulo'ya önemli teklifler olduğunu anlatan Stoilov, "Onunla ilgilenen kulüplerin olduğunu biliyoruz. Aynı durum Dennis için de geçerli. Şu ana kadar Romulo, hazırlık maçlarımızda oynamadı. Göztepe için en iyisini verecek, savaşacak, geçen yılki seviyeyi yakalayacak ve üzerine koyacak oyunculara ihtiyacımız var. Aynı zamanda geçen sezon kadroda yer alan oyuncuların da performanslarını artırması gerekiyor. Şu ana kadar gördüklerimden memnun değilim, kesinlikle üzerine koymamız gerekiyor." dedi.

Kaleci transferine de ihtiyaç duyduklarını da vurgulayan Stoilov, kadro içi rekabetin artırılması gerektiğini, transferlerin son ana bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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