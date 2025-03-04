Stanimir Stoilov: Büyük hayal kırıklığı yaşyorum

Trendyol Süper Ligin 26. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın son dakikasında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, iyi organize olup fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti.

Hatalardan dolayı goller yediklerini aktaran Stoilov, "Yediğimiz gollerden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü ilk golü kontra ataktan yedik. İkinci golde de ceza sahasında boş bir oyuncu bıraktık. Bunlar kesinlikle yapmamamız gereken hatalar. İki gol de ortalardan geldi üzgünüm. Üçüncü golü de atabilirdik fakat değerlendiremedik. Genelde çok iyi ataklar yaratamadık." dedi.

Santrforları dinamik şekilde kullanmak istediklerini ancak bu oyuncuların sakatlıktan yeni döndüğünü bildiren Stoilov, şöyle devam etti:

"Şu anda üst düzey formlarında değiller. Bazıları birkaç antrenmana çıktı. Onları iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Çünkü başka santrforumuz yok. Son dakikada yediğimiz golden dolayı çok üzgünüm. Bunların üzerine tekrar çalışmamız gerekiyor. Bunları yapmamamız gerekiyor ve yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz."

Oyuncu değişliklerine ilişkin bir soruya da Stoilov, her zaman 3-5-2 sistemiyle oynadıklarını, oyuncu değişikliklerinin her zaman yaptıkları değişiklikler olduğunu ancak Kubilay Kanatsızkuş ile Romulo'nun sakatlıktan döndüğünü sözlerine ekledi.