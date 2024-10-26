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Spor

Stanimir Stoilov: Hak eden bizdik ve kazandık

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-1 kazanılan Trabzonspor maçını değerlendirdi.

26 Ekim 2024 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Hak eden bizdik ve kazandık
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-1 kazanılan Trabzonspor maçını değerlendirdi.

10 kişi olmalarına rağmen oyuncuların çok iyi savaştığını söyleyen Stoilov, "Bizim için harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Bu galibiyeti hep birlikte aldık. Bunu birlikte başarmak çok değerliydi. Dinamik ve agresif bir futbol sergiledik sahada. Trabzonspor gibi iyi bir takıma ve iyi bir hocaya karşı bu galibiyet ayrı bir önem taşıyordu. Oyuncular çok çalıştı. Çok mutluyum. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum, biz daha çok hak eden takımdık. Her zaman daha da ileriye gitmeye devam edeceğiz. Bizim için bir sınır olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Taraftara teşekkür eden Stoilov, "Maçtan sonra hiçbir zaman konuşmam, bir gün dinlenirim, daha sonra konuşmayı tercih ederim ama şunu söyleyebilirim, herkesi tebrik ederim. Tüm kulübü, bu galibiyetten dolayı tebrik ederim. 10 kişi kaldık ancak oyuncularım bunu hissetmedi. Taraftarımız, 11. oyuncu görevini aldı. Her zaman arkamızdalar. Kendilerine de tekrardan teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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