Stanislav Cherchesov: Yarın iyi oyunla iyi performans göstermek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Ferencvaros'da Teknik Direktör Stanislav Cherchesov, kendilerini muhteşem bir atmosferin beklediğini belirterek, "Genç oyuncu olsun, olmasın önemli olan alacağımız sonuçtur" dedi.

Ferencvaros Teknik Direktörü Cherchesov ve forvet oyuncusu Ryan Mmaee ile karşılaşmanın oynanacağı Akyazı Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Kadrolarında eksik oyuncuların olduğunu belirten Cherchesov, "6. maçımızı oynuyoruz. Çok sıkı bir programdan sonra buradayız. Tabii ki uzun yürüyüş içinde eksikler olabilir. Genç oyuncu olsun, olmasın önemli olan alacağımız sonuçtur" diye konuştu.

Trabzonspor'un oyununa dün akşam bakarak incelemesini yaptıklarını belirten Cherchesov, "Yarın iyi oyunla iyi performans göstermek istiyoruz. Evimizde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. İyi performans gösterdik. Seyirci önünde motive olacaklar. Onun için halen taktik üzerinde düşünüyoruz. Yarın ne olacağı ortaya çıkacak. 6 kez Türkiye'ye karşı Rus Milli Takımı'yla oynadık. Hepsinde çok güzel atmosfer vardı. Türkiye'de futbolun ne kadar sevildiğini biliyorum. Yarın da böyle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Mmaee: "Kazanmak istiyoruz"

Forvet oyuncusu Ryan Mmaee ise zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Üzerimizde büyük bir baskı olacak ama mutlaka kazanmalıyız. Zor bir maç bekliyorum. Daha önce maçlardaki oyunumuzu göstererek bu maçı kazanmak istiyoruz. Formda bir takımımız var. Ben de gol ile katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Maçın atmosferinin kendilerini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya ise Mmaee, "30 bin kişiye oynamak kolay değil. Mücadele edeceğiz. Daha önceki maçlarda gösterdiğimiz takım ruhunu yanımıza alıp performansı arttıracağız. Bir sonraki tura biletimizi aldık ama mücadelemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ferencvaros takımı maçın oynanacağı Akyazı Stadyumu'nda son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye başladı.