Stanislav Cherchesov'dan Türkiye'ye övgüler

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:42 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 00:42

A Milli Takımımızın etkili bir takım olduğunu vurgulayan Stanislav Cherchesov, "Maçı izleyenler memnun kalmıştır. Kazanmak için maça çıktık ancak sonuç da adaletsiz değil. İki takım da 1 puan aldı. Bu seviyede, iyi oyuncuları olan bir Türkiye'ye karşı 90 dakika boyunca etkili olmak mümkün değil. Almanya bile bunu yapamadı. Bunu yapmak isterdim ancak Şenol Güneş devre arasında değişiklik yaptı ve ilk yarıdaki hızımızı sürdüremedik." dedi.

"TÜRKİYE TAKIM OYUNUNU GELİŞTİRİYOR"

Türkiye'nin gelişeceğinin farkında olduğunu söyleyen Cherchesov, "Türkiye'nin önceki maçlara göre daha iyi olmasını bekliyorduk. Almanya ile oynadıkları maç da bunun sinyalini veriyordu. Gördük ki 1 ay önceki takıma benzemiyorlar. Türkiye iyi oyunculardan bir takım ve takım oyununu da geliştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Grubun diğer maçında Macaristan'ın Sırbistan'ı yenmesini yorumlayan antrenör, "Macarların, Sırbistan'ı yenmesine şaşırmadık. Grupta önemli bir mücadele olacak. Birkaç gün içinde yeni bir maça çıkacağız ve ona hazırlanıyoruz." diye konuştu.