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Spor

Stanley Whittaker, Aliağa Petkimspor'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'un ardından 31 yaşındaki ABD'li oyun kurucusu Stanley Whittaker'ı renklerine bağladı.

IHA17 Temmuz 2025 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
Stanley Whittaker, Aliağa Petkimspor'da
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Aliağa Petkimspor, dış transferde Stanley Whittaker'ı kadrosuna dahil etti. 1.83 boyundaki tecrübeli basketbolcu, geçtiğimiz sezon Rusya'nın VTB Ligi takımlarından Uralmash forması giydi. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Whittaker, sezonu 16 sayı, 7 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı. Whittaker, daha önce Avusturya, Almanya, İtalya, Litvanya ve ABD gibi ülkelerde de basketbol oynamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Ligi MVP'si, geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden Uralmash formasıyla 16 sayı – 7 asist – 2 top çalma ortalamalarıyla mücadele eden etkili point guard Stanley Whittaker, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı!" ifadelerine yer verildi.

  • Aliağa Petkimspor
  • Stanley Whittaker
  • transfer

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