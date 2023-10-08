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Spor

Stanojevic: Mağlubiyetten sonra terk etmem

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic de top hakimiyeti ve oyun kurma konusunda problem yaşamadıklarını, ikinci yarıda yedikleri goller nedeniyle yenildiklerini anlattı.

8 Ekim 2023 Pazar 23:56 - Güncelleme:
Stanojevic: Mağlubiyetten sonra terk etmem
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Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic kaybettikleri Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Stanojevic, bir gazetecinin, "Görevinize devam etme ısrarınız sürecek mi?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Öncelikle neden kariyerime devam etmemek gerektiğini bilmiyorum. Burada, geçen maça kıyasla sahaya daha iyi oyun ortaya koyduk. Aslında milli aradan sonra çok daha iyi şekilde geri döneceğimizi söyleyebilirim. Ben vazgeçen bir ruh değilim. Asla vazgeçen bir birey olmadım. Bugün 1 mağlubiyetten sonra neden vazgeçip terk edeyim bilmiyorum."

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