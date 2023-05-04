A Milli Takım'ın, flaş bir teknik adam değişimine gittiği öne sürüldü...

İddiaya göre; Alman hoca Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandı. Tecrübeli çalıştırıcı en son Trabzonspor'da görev yapmış, bordo-mavilileri uzun zamandır hasretini çektiği şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör ve Özerk Tufan'ın olması bekleniyor.

KUNTZ İLE 13 MAÇ 8 GALİBİYETİ

2021'den bu yana Ay-Yıldızlı ekibin teknik adamlığını yapan Kuntz'la milliler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı 2-1 yenmiş, ikinci maçta da Hırvatistan'a 2-0 kaybetmişti.

Kuntz ile toplamda 13 maç oynayan Bizim Çocuklar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Dünya Kupası'na ise play-off'ta elenerek katılamaması çok tartışılmıştı.

ÖNCE FESİH, SONRA DUYURU

TFF yönetimi, Kuntz'la yapacağı fesih görüşmesinin ardından Avcı ismini açıklayacak.