Stefan Kuntz: Çareyi bulamadık

9 Ekim 2021 Cumartesi 00:21 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 00:21

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç ile 1-1 berabere kaldığımız maçın sonrasında konuştu.

İyi başladıklarını ancak kontrolü kaybettiklerini söyleyen Kuntz, "Planlarımızdan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi ön alan presi ve rakibin hata yapmasını bekleyip gol atmak. Bu taktiğimiz tuttu. Golü bulduk. Golden sonra ise Norveç kontrolü eline aldı. Hızlı paslar yaptılar, iyi dizilimde oldular sahada. Onların taktiğine hızlı reaksiyon gösteremedik. Hemen cevap verecek çareyi bulamadık." dedi.

2. yarının başlangıcına sevindiğini belirten Alman teknik adam, "Sevindiğim bir konu var. Onu belirtmek isterim. İkinci yarıya başlarken oyuncularla alakalı ufak dokunuşlar yaptık. O dokunuşların ardından tekrar oyunun kontrolünü aldık." diye konuştu.

Duran toptan yenen golü anlatan antrenör, "Kornerleri, duran topları iyi savunduk ama gol olan pozisyonda da birebir hata yaptık. O bölgeye geç intikal ettik. Bu da gole sebebiyet verdik. Belli pozisyonlarda şans da var ama onlarınki çalışılmış bir stratejiydi." ifadelerini kullandı.

Kalan tüm maçları kazanacaklarını söyleyen Alman hoca, "Maçtan önce takıma 'Var gücünüzle oynayın, tüm kalbinizi verin' dedim. Oyuncular da bunu yaptı, başardı. Bu anlamda memnunum. Bu güzel seyircimize galibiyet armağan isterdik ama olmadı. En azından iddiamız devam ediyor. Böyle de bir gerçek var. Bundan sonra 9 puanı da almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunu değerlendireceğiz. Kaçırmayacağız." dedi.