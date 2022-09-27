Stefan Kuntz, dünya basınında gündemde! Büyük utanç...

Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Türkiye'nin, Faroe Adaları'na karşı aldığı yenilgi bütün dünyada 'Şok' etkisi yarattı.

Alman hocanın kendi ülkesi bile bu yenilginin çok ağır olduğunu, Kuntz'un kendisini rezil ettiğini vurguladı.

Akşam'ın derlediği habere göre bazı Alman haber sitelerinde 2-1'lik Faroe Adaları mağlubiyetinin başlıkları ve yorumları şöyle:

Bild: "Kuntz'un Türkiye'deki işi sallantıda... Türkler, B Ligi'ne yükselmeyi başarsalar da Faroe Adaları'na karşı alınan yenilgi gerçek bir utanç."

Deutsch Turkisches Journal: "Kuntz çifte utançtan (Lüksemburg beraberliği ve F.Adaları yenilgisi) sonra artan baskı altında: Eski U21 milli antrenörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nda Türkiye ile yine kendini rezil etti. Türkiye Perşembe günü de Lüksemburg ile sadece 3-3 berabere kalabildi."

Sueddeutsche: "Kuntz, Faroe Adaları'na yenilerek kendini rezil ediyor. Eski U21 milli antrenörü, geçen hafta da Lüksemburg ile berabere kalmıştı."

ZDF: "Kuntz, Faroe Adaları'nda rezil oldu. Türkiye şimdiden grup zaferini ve terfisini garantiledi ama Stefan Kuntz'un takımı Faroe Adaları'nda 2-1 kaybetti."

Kicker: "Türkiye'nin Faroe Adaları'ndaki utancı: 'Gerçek bu': Son maçtan önce Türkiye, Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmeyi başardı. Lüksemburg ve Faroe Adaları'na karşı oynanan maçlar bu nedenle sadece bir test maçı karakterine sahipti, ancak sonunda yine de Kuntz'u havaya uçurdular."

Aachener-zeitung: "Kuntz, Faroe Adaları'nda Türkiye ile kendini aptal yerine koyuyor."

Boerse-express: "Türkiye'nin Faroe Adaları utancı. C Ligi'nde Türkiye sansasyonel bir yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı."

YENİ HOCA İDDİALARI

Haberde Stefan Kuntz ile yolların ayrılabileceği iddia edilerek "Alman U-21 milli takımının eski teknik direktörü uzun süredir bir anlayış bekliyor. Özellikle 1 yıl önce takımı devraldığında, 'Hemen olmayacak' demişti ve bu kararlılığını koruyor ancak Türkiye, kasım ayında İskoçya ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacağı iki hazırlık maçına yeni hocayla çıkmak niyetinde" ifadeleri kullanıldı.