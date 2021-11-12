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Spor

Stefan Kuntz: Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, Ferdi Kadıoğlu konusuna da değindi.

12 Kasım 2021 Cuma 18:36 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 18:36
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt verirken, Ferdi Kadıoğlu'na da değindi.

Henüz milli takımı seçimini yapmayan Ferdi için, Kuntz, "Alman Federasyonu'ndaki spor yöneticisiyle de görüşmüştük. Türkiye ya da Almanya için oynayan oyuncular için konuştuk. 3 çocuğun var ve hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız." şeklinde konuştu.

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