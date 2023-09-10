Stefan Kuntz hayatının en zor sınavında

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Takımımız Ermenistan'la 1-1 berabere kalarak önemli iki puan kaybetti. Karşılaşma sonrasında Alman teknik adam Stefan Kuntz eleştirilerin hedefinde olan isimdi.

İSTİFA AÇIKLAMASI!

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'ı konuk eden ve 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Sizin için eleştiriler var ve istifaya davet ediliyorsunuz. Düşünceleriniz nedir?" sorusuna "Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik, onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?" yanıtını verdi.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'DEN KUNTZ AÇIKLAMASI

Stefan Kuntz hakkında yapılan eleştiriler sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek tüm teknik ekip, futbolcularımız beraber kaybettik. Kaybettik derken maçı değil 2 puan kaybettik. Şuan takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ederiz. Türk milli takımını çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlayacağız. Daha iyi ve güzel günlere geleceğiz" şeklinde konuştu.

"HİKAYE YAZMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Bütün şampiyonaların ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Altıntop, "Bizim Çocuklar da EURO 2024 yolunda heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar. Dün akşam sonuç istediğimiz gibi olmasa da heyecanımız devam ediyor. Yürekten inanıyorum ki; Bizim Çocuklar hepimizin desteği ve inancıyla güzel başarılara imza atacaklar. Dün akşam son ana kadar desteklerini esirgemeyen Eskişehir halkına canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TARİHTE ASLA OLMAYACAK

Stefan Kuntz, Almanya Ümit Milli Takımı'ndan, A Milli Takımımız'ın hocası oldu. Bunun tam tersi, tarihte asla olmayacak. Kuntz, kariyerinde şu an gelebileceği en iyi yerde. Kuntz seçimi belki de en başta hataydı ama sonrasındaki yoğun baskı karşısında yalnız bırakılması, daha büyük hataydı.

" DAHA İYİ... TEDİRGİN OLSUN"

Hoca ne yapsa, bizleri ikna edemiyor, sempatikliği gitti ve ayarları bozuldu. Monaco'daki UEFA kura çekiminde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Kuntz'un geleceğiyle ilgili kesin ifadeler kullanmamanız, onu tedirgin etmiyor mu?" diye sormuştum. Başkan, "Daha iyi... Tedirgin olsun, daha iyi çalışsın ve bizi finallere götürsün" demişti.

TARİHE BAKTIĞIMIZDA...

Kuntz'un muhtemelen burada başarılı olacağına inanan tek kişi, onu getiren TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tu. Artık onun da hocaya medya önünde desteği yok. Kuntz seçimi Büyükekşi yönetimine ait değil. Muhtemelen Başkan'ın da isteği, yerliden yana. En güçlü aday, Abdullah Avcı.

Jose Mourinho, geçmişteki bir röportajında, "Milli Takım'da başarı için İngiltere'nin hocası İngiliz, Portekiz'in hocası Portekizli olmalı" demişti. Futbol tarihine baktığımızda da Dünya Kupası'nı kazanan 22 ülkenin hepsinin hocası yerli, Avrupa Şampiyonu 16 ekipten sadece birinin antrenörü (EURO 2004 Yunanistan'ın hocası Otto Rehhagel) yabancı.

ONLAR DA ALTINDA KALDILAR

Biz yakın geçmişte, Guus Hiddink ve Mircea Lucescu gibi kariyerli yabancıları da denedik ama olmadı. Tarihimizde Milli seviyedeki tüm başarılar, Türk isimlerle geldi. Ama tüm faturayı da şu an Kuntz'a kesemem. Onu seçenlerin yanı sıra oyuncular da performanslarının çok altındalar.

Ayrıca anı yaşayan bir ülkede bugün, 'Yerli diyenler', yerli sonrası yarın da 'Yabancı olsun' diyecek. Ancak böyle bir grupta ve ilk ikinin EURO 2024 finalleri bileti kaptığı bir ortamda Almanya'ya gidememek, kesinlikle utanç verici olur. Sonuç olarak grupta 3 maçımız kaldı ve karar vericilerin Türkiye'yi finallere götürecek en doğru kararı bir an önce vermesi şart.